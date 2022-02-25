مجهولون يقتحمون منزلا ويذبحون عروسا للسطو على مجوهرات وأموال في في أم البواقي!
عثر، نهاية الأسبوع الماضي، على جثة فتاة في مقتبل العمر، مذبوحة بآلة حادة من الوريد إلى الوريد، في ظروف جد غامضة، داخل منزلها العائلي الكائن في وسط بلدية “أولاد حملة” المعروفة لدى السكان الولاية باسم “بيرطو”.
وحسب مصادر “النهار”، فان الفاعلين استغلوا غياب والدي الضحية اللذين يشتغلان في حرفة الفلاحة، وكانا غائبين ليلة الحادثة عن المنزل، ليتسللوا إليه ليقوموا إثر ذلك بإزهاق روح الفتاة المخطوبة، والتي كانت تستعد لحفل زفافها حتى تسهل عليهم عملية السرقة.
وحسب مراجع “النهار”، فإن هؤلاء المجهولون استولوا على كل ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من مصوغات ذهبية وحلي وأموال التي كانت مخبأة داخل المنزل.
ليفروا عقب ذلك نحو وجهة مجهولة، تاركين الضحية المسكينة تتخبط في بركة من الدماء.
ليتم إخطار أجهزة الأمن والجهات القضائية فور اكتشاف جريمة القتل، التي تبقى محل تحقيق من قبل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “أولاد حملة”،
بالتنسيق مع قيادة كتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، من أجل الكشف عن هوية المتورطين في هذه الجريمة البشعة، بعدما قام أفراد الشرطة العلمية بأخذ وتصور كل شيء بمكان الجريمة، بهدف الوصول إلى أي خيط أو قرينة قد تقود رجال الضبطية القضائية إلى كشف عن هوية مقترفي هذه الجريمة النكراء.
بالموازاة مع ذلك، تم نقل جثة الفتاة إلى مستشفى “سليمان عميرات” بمدينة عين مليلة من أجل فحصها لتحديد بدقة أسباب ووقت الوفاة.
الحادثة المأساوية خلفت موجة خوف وهلعا شديدين، صاحبتها حملة استنكار وتنديد من طرف المجتمع المحلي ببلدية “أولاد حملة” وكل أرجاء الولاية.
طالع ايضا: أم البواقي.. توقيف شخصين للسرقة من داخل مسكن
تمكنت شرطة عين ببوش بأم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مسكن واسترجعت المسروقات.
جاءت القضية بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ببوش لشكوى رسمية من قبل أحد المواطنين. في موضوع السرقة من داخل مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة عين ببوش. التي استهدفت عدد من الأغراض والآلات المنزلية.
ليتم فتح تحقيق في القضية. أفضى إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم والوصول إلى مكان إخفاء المسروقات على مستوى مسكن ريفي.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش المسكن وتوقيف المشتبه فيه. واسترجاع المسرقات المتمثلة في (مضخة كهربائية، آلة قص الأعشاب، جهاز مذياع).
إستمرارا في التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه ثاني في القضية الذي تم توقيفه هو الآخر. أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية “السرقة بالتسلق من داخل مسكن”، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.
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أم البواقي: حجز 120 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة
تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء ومصالح البلدية لمراقبة المحلات التجارية، في أم البواقي. إثر عملية ميدانية مشتركة من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك البشري والموجهة للتسويق.
وحسب بيان شرطة أم البواقي، فقد قدرت كمية الدجاج الفاسد المحجوزة بحوالي 120 كلغ. كانت على مستوى محلين تجاريين لبيع اللحوم بمدينة عين البيضاء.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما أصحاب المحلين التجاريين البالغين من العمر 29 و 45 سنة. إضافة إلى إتخاذ كافة الاإجراءات الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
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حجز حليب وأغذية أطفال فاسدة في عين فكرون وأم البواقي!
أسفرت، خرجات ميدانية نفذها عناصر مديرية التجارة لمراقبة وتفتيش محلات تجارية. في كل من بلديتي أم البواقي وعين فكرون. عن حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن عناصر فرق قمع الغش صدموا خلال عملية التفتيش والمراقبة. لوجود مواد غدائية موجهة للأطفال، فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري.
وأوضحت مصادر “النهار” أن من بين المحجوزات حليب ومواد غذائية موجهة للأطفال فاسدة. ومنتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع داخل محلين تجاريين.
وبلغت كمية المواد الغذائية المحجوزة 103.82 كلغ، أي ما يعادل قنطار و4 كلغ، وبلغت قيمتها المالية في السوق إلى أكثر من 3 ملايين سنتيم.
وحسب مصادر “النهار”، فقد جرى أيضا حجز مواد تنظيف ومواد غدائية خاصة بالكبار، ليجري حجز كل السلع الفاسدة، قبل أن يتم إتلافها.
وجرى تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين لشروط وقوانين الممارسة التجارية، ومن المقرر أن تقول الجهات القضائية لدى محكمة أم البواقي وعين فكرون كلمتها الأخيرة والفاصلة في أمر التاجرين مرتكبي المخالفات.
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بجاية: الدرك يحجز أزيد من 9 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة بسمعون
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من 09 قناطير من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) غير صالحة للإستهلاك.
وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية وبتواجدهم بقرية أقربي بلدية سمعون ولاية بجاية، تم توقيف شاحنة نوع هيونداي 100 h المقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية بجاية، بعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على 09 قناطير و18 كلغ من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح).
على إثرها تم توقيف سائقها وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق معه في جنحة عدم إلزامية سلامة المواد الغذائية (لحوم بيضاء) دجاج مذبوح، بعد التنسيق مع مصالح البيطرة لدى بلدية سمعون، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.
و تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.