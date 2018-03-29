وائل جسار: اتهمت بالغرور والتكبّر عندما تحدثت عن “ذا فويس”

قال الفنان اللّبناني “وائل جسار” سبق أنّ قلت كلمتين حول برنامج “ذا فويس” فاتهمت بأنّني مقهور والغرور والتكبر.

وأكّد جسّار في حوار له مع جريدة الرأي الكويتية، أنّ أعضاء لجنة التحكيم كلّهم زملائي و لديهم أعمال ناجحة.

متابعا أنّ الكلّ أحبابي، وكل واحد منهم يقوم بواجبه الّذي يرضي ضميره تجاه المشتركين.

وعن رأيه في أعضاء اللجنة قال جسّار بأنّه لايريد مشاكل. عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة. أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد.

وأضاف جسّار بأنّ الجمهور لم يسمع أصواتاً لحدّ الآن بنفس أهميّة الأصوات التي سمعناها في المواسم السابقة.

وتابع قائلا: ربّما نسمع في الحلقات المقبلة أصواتاً أفضل، وأنا لا أقول إنه لا توجد أصوات جيّدة.

ولكن كانت الأصوات في المواسم السابقة أفضل.

وعن رأيه في أعضاء اللجنة قال جسّار بأنّه لايريد مشاكل. عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة.

أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد.

وكتقييم قال بأنّه عندما يعبّر عن رأيه سيتّهم بالغيرة أو الحسد، ولذلك سيترك النّاس أن تقيّم.