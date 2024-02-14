وائل جمعة:”إقالة بلماضي كانت متوقعة”

أكد اللاعب الدولي المصري السابق، وائل جمعة، أن إقالة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، كانت متوقعة.

وقال وائل جمعة، في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”:”إقالة بلماضي من تدريب الجزائر كانت متوقعة، ورحيله في مصلحة الجميع”.

وأضاف جمعة:”التغيير سنة الحياة، ومن شأنه أن يجلب التغيير الإيجابي، الذي يبحث عنه المنتخب الجزائري منذ مدة”.

وتابع المتحدث:” فشل بلماضي في مناسبتين متتاليتين في كأس أمم إفريقيا وعجز في التأهل للمونديال، لهذا رحيله كان متوقعا”.

وأوضح ذات المتحدث:”الجمهور متعلق كثيرا بكرة القدم ومتعطش، لهذا دائما مايطالب بالنتائج، والإتحادية دائما ما ترضخ لمطالبه”.

وختم وائل جمعة حديثه:”هذا لا يعني الإنقاص من قيمة بلماضي، لأنه مدرب كبير وأهدى الجزائر كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر”.