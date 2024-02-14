وائل جمعة:”إقالة بلماضي كانت متوقعة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد اللاعب الدولي المصري السابق، وائل جمعة، أن إقالة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، كانت متوقعة.
وقال وائل جمعة، في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”:”إقالة بلماضي من تدريب الجزائر كانت متوقعة، ورحيله في مصلحة الجميع”.
وأضاف جمعة:”التغيير سنة الحياة، ومن شأنه أن يجلب التغيير الإيجابي، الذي يبحث عنه المنتخب الجزائري منذ مدة”.
وتابع المتحدث:” فشل بلماضي في مناسبتين متتاليتين في كأس أمم إفريقيا وعجز في التأهل للمونديال، لهذا رحيله كان متوقعا”.
وأوضح ذات المتحدث:”الجمهور متعلق كثيرا بكرة القدم ومتعطش، لهذا دائما مايطالب بالنتائج، والإتحادية دائما ما ترضخ لمطالبه”.
وختم وائل جمعة حديثه:”هذا لا يعني الإنقاص من قيمة بلماضي، لأنه مدرب كبير وأهدى الجزائر كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر”.
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