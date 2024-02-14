وائل جمعة:”كيروش مدرب صارم وشخصيته قوية”

تحدث اللاعب الدولي المصري السابق، وائل جمعة، عن المدرب الذي سبق له العمل معه في الطاقم الفني للمنتخب المصري، كارلوس كيروش.

وخلال حواره مع موقع العربي الجديد، أمس الثلاثاء، أكد وائل جمعة في حديثه: “كيروش مدرب صارم للغاية، ويمتلك شخصية قوية وقيادية”.

وأكد جمعة:” كيروش لا يحب التدخل في صلاحياته مهما كان، وهذا الأمر من أبرز الأسباب التي جعلته يدخل في خلافات حادة مع بعض المسؤولين عن المنتخبات العربية التي دربها”.

وتابع المتحدث:”كيروش يحب العمل في هدوء، وفي أجواء يكون فيها هو الآمر والناهي، ولهذا فالتعامل معه يستوجب شروطا محددة”.

وختم وائل جمعة:” تاريخ كيروش الكبير في مجال التدريب قاده للإشراف على أندية عالمية مثل ريال مدريد ومنتخبات قوية مثل البرتغال”.

وللإشارة، يتواجد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في مفاوضات متقدمة مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلفا للمدرب جمال بلماضي.