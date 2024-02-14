وائل جمعة:”كيروش مكسب للجزائر وهذه هي نقاط قوته”

تحدث مساعد مدرب المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، بخصوص اقتراب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي زمام أمور العارضة الفنية للخُضر.

وصرّح مدافع الأهلي السابق وائل جمعة، أمس الثلاثاء، لموقع “العربي الجديد”:”كيروش سيكون مكسباً كبيرا للكرة الجزائرية”.

وأضاف جمعة:”أرى خيار تولي كيروش تدريب المنتخب الجزائري، خياراً مثالياً تحسبا للمرحلة القادمة، لأنه يتمتع بمواصفات النجاح، وتاريخه الكبير الذي يخوّل له النجاح مهما كان التحدي”.

وتابع المتحدث:”سبق وأن كان لي الشرف أن أعمل معه ضمن الطاقم الفني للمنتخب المصري، والحمد لله حققنا نجاحات كبيرة”.

وأضاف ذات المتحدث: “لولا سوء الحظ، لكنا قد حقّقنا لقب كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتأهل لمونديال قطر الذي ضاع في ضربات الجزاء”.