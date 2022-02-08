وائل جمعة:”مصر بحاجة لتكرار تجربة الجزائر”

أكد مُدير مُنتخب مصر، وائل جمعة، أن المُنتخب المصري بحاجة لتكرار تجربة السنغال والجزائر لتحقيق النجاح.

كما قال وائل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:”المنتخب المصري يحتاج لمشروع طويل لبناء فريق قوي على غرار السنغال والجزائر”.

ويأتي هذا التصريح من أسطورة مصر بعد أيام قليلة من خسارة مصر لنهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

هذا في حين توج منتخب الجزائر بنسخة 2019 التي أقيمت بمصر، وذلك للمرة الثانية في تاريخ الخضر.