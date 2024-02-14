وائل جمعة:”نجاح كيروش مع الجزائر بيد صادي”

أكد اللاعب الدولي المصري السابق وائل جمعة، عن إحتمالية نجاح المدرب كارلوس كيروش، مع المنتخب الوطني الجزائري.

وقال جمعة، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أمس الثلاثاء:”أبارك قرار الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتعيين المدرب كيروش لتدريب منتخبها الأول”.

وأضاف كيروش:”أتمنى لهما التوفيق، وكيروش بإمكانه إعادة الاعتبار للخضر، تلقي صدمات قوية في النسختين السابقتين من “الكان”، الأخيرتين، والفشل في بلوغ المونديال”.

وأكد وائل جمعة:”أنا واثق من كفاءة كيروش، وسينجح إذا ماوفر له رئيس الفاف، وليد صادي كل متطلبات النجاح”.