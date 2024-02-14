وائل جمعة:”هذا ماسيقدمه كيروش للمنتخب الجزائري”

كشف مساعد مدرب التقني البرتغالي كارلوس كيروش، على رأس المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، أن الأخير سيقدم الكثير للجزائر.

في حال تم تعيينه كمدرب جديد للمنتخب الوطني، خلفا للناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وصرح وائل جمعة، لموقع “العربي الجديد”، أمس الثلاثاء:”المدرب كيروش كان له الفضل في إكتشاف العديد من اللاعبين الشباب لما كان مدربا للمنتخب المصري”.

وأضاف جمعة:”كيروش يحب العمل مع اللاعبين الشباب، وبالنظر لشخصيه القوية، سيمنح الفرصة للشبان دون أدنى خوف، مثل ما حصل مع عبد المنعم الذي أصبح ركيزة في دفاع المنتخب المصري ونادي الأهلي”.

وختم وائل جمعة حديثه:” أنا متفائل بتقديم كيروش الإضافة اللازمة مع المنتخب الجزائري، الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين الشبان”.