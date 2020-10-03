وائل حمديني.. صاحب 10 سنوات يخترع حذاءً ذكيا يحمي المكفوفين من الحوادث

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الطفل الجزائري وائل حمديني والذي اخترع حذاءً ذكيا يحمي المكفوفين من الحوادث.

وقال وائل في تصريح خص به “النهار” عقب تكريمه، إنه ابتكر حذاءً ذكيا لذوي الاحتياجات الخاصة يرتديه المكفوفون.

وأوضح وائل أن الحذاء الذكي يقوم بإصدار صوت ينذر بوجود خطر ما، حتى يعود المكفوف أدراجه.

وقال “لاحظت الكثير من المكفوفين يعانون من خطر اجتياز الطريق أو الاصطدام بعمود أو الوقوع بحفرة لهذا فكرت في الاختراع”.

وكشف الطفل صاحب العشر سنوات أن رئيس الجمهورية وعده بآداء زيارة الى ولاية المسيلة، وبزيارة مقر الجمعية العلمية التي يزاول فيها نشاطه.

وعن آمال الطفل وأحلامه المستقبلية قال أن يصبح عالم فيزياء في المستقبل، ويتمكن من إنجاز مدينة ذكية.