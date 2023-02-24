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وائل زيدان ينعي شقيقه شادي: كسرتلي ضهري

بقلم نادية بن طاهر
وائل زيدان ينعي شقيقه شادي: كسرتلي ضهري
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ودع الممثل السوري وائل زيدان شقيقه الفنان شادي زيدان الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 49 عاماً بكلمات مؤثرة.

وكتب وائل زيدان: “الله يرحم ترابك يا أخي ياسندي ياروح الروح كسرتلي ضهري. أخدت روحي معك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتوفي الفنان شادي زيدان بعد أن دخل في غيبوبة مؤخرا، بعد تعرضه لجلطة دماغية ونزيف دماغي أثناء تصويره أحدث أعماله الدرامية التي من المقرر عرضها في الموسم الرمضاني.

ويؤدي شادي زيدان دور شخصية رجل جبار، يؤدي مشهد تُصاب فيه شخصيته بأزمة صحية تطرحه أرضاً. حينها أصيب بجلطة أدت إلى نقله للمشفى.

وترك شادي زيدان في رصيده العديد من الأعمال الفنية، التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي.

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