وائل شرف يُفجر مفاجأة صادمة حول صفاء سلطان!

إندلعت حرب كلامية، بين النجم السوري وائل شرف، والممثلة الأردنية صفاء سلطان، التي هاجمته خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، حيث وصفته بأنه لم يحفظ الوفاء معها.

ووصفت صفاء سلطان، زميلها وائل شرف، بعديم الوفاء، خلال حلولها بالبرنامج، بينما رفضت الخوض في أسباب خلافها معه.

ولكن الأخير خرج في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي للرد عليها. موضحاً أن خلافهما يعود إلى شهر رمضان 2010.

وقال الفنان السوري: “القصة منذ 14 سنة فقط.. أنا هذه الإنسانة لا أعرفها قبل هذا التاريخ. فهي ليست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولا يوجد بيننا أي معرفة شخصية مسبقة”.

وأضاف أن أول لقاء بينهما وآخر لقاء كذلك، كان في مسلسل يحمل اسم “بعد السقوط”. حيث كانت صفاء “مخطوبة” لمنتج العمل، علماً أنه متزوج ولديه أولاد “بطولها”.

وتابع: “المنتج أعرفه شخصياً والتقيت به في مهرجان بالبحرين، وبناء على المعرفة المسبقة بيننا طلبني للمشاركة في مسلسله”.

وأشار وائل شرف إلى أن فريق العمل عندما كان يجتمع للتحضير وتصوير المشاهد، كان يتفاجأ بحدوث مشاكل بين صفاء والمنتج “خطيبها”.

وواصل أن المنتج كان يطلب منه التدخُّل بحكم أنه يعرفه ويعرف عائلته، حتى أن زوجته طلبت منه أن يتدخل بقصة زوجها وصفاء.

وتابع نجم مسلسل “باب الحارة”، أن المشكلة بدأت بعد الانتهاء من تصوير العمل، موضحاً أن العمل كان صعباً وشاقاً.

وأضاف: “بعد كل هذا التعب والجهد، حدثت مشكلة بين المنتج وصفاء، وبسبب تلك المشكلة. قامت صفاء بأخذ الأشرطة التي تم تسجيل العمل عليها. وقالت للمنتج إنها لن تسلمه الأشرطة ولا يوجد عمل”. مضيفاً أنها كانت مديرة الشركة بحكم أنها خطيبته.

واستكمل وائل شرف أن المنتج اتصل به لاحقاً من خارج سوريا، وطلب منه التدخُّل لاسترداد الأشرطة من صفاء. وعندما طلب منها ذلك، ردّت عليه بالقول: “أنت شو دخلك”.

وأكد شرف أنه اضطر بعد ذلك للجوء إلى القضاء، من أجل استرداد العمل. إذ رفع عليها دعوى قضائية عند المحامي العام الأول. وذهبت الشرطة إلى منزلها ولكنها كانت قد هربت آنذاك.

وأشار إلى أنها لاحقاً تواصلت مع فنان كبير، ليساعدها في إنهاء الموضوع، حيث سلّمت الأشرطة.

ولكنها استغلت صفتها كمديرة سابقة للشركة المنتجة للعمل، وأخذت ترسل “إيميلات” للقنوات تتهم المنتج بأنه لم يتم الدفعات المالية للفنانيين. وتوقف العمل ولم يستطع بيعه بإستثناء قناة واحدة.

وتساءل وائل شرف: “أن تخرج بعد 14 سنة عبر الإعلام وتقول ما عندي وفاء. ما هو الفضل الذي قدمته لي”.

مضيفاً: “الحمد لله أنك لست صاحبة فضل، وأن رزقي ورزق غيري على رب العالمين وليس من أمثالك.. لو كان الرزق على أمثالك، كانت فنيت البشرية”.