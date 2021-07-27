وائل عبد العزيز: ياسمين بخير.. تأكل وتشرب وتتكلم

طمأن وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، قائلاً: “ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى الحمد لله كلها أيام اطمنوا”.

وكشفت مصادر طبية مقربة من أسرة النجمة ياسمين عبد العزيز، حسب اليوم السابع، عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التى أجرتها وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية.

وكانت المصادر الطبية أوضحت أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 جويلية الجارى، من أجل إجراء عمليه، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء المعالجين نقلوا ياسمين عبد العزيز إلى غرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم مرة أخرى، إلا أن ما حدث هو نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم

وشهدت الأيام الماضية حالة من القلق داخل الوسط الفنى بعد إعلان الفنان أحمد العوضى دخول زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية وعدم استقرار حالتها دون الكشف عن أي تفاصيل، حيث كتب تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك” دفعت الوسط الفنى للدعاء لياسمين عبد العزيز بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية.