وابدي: “أعتذر من أنصار شبيبة الساورة وأعدهم بتحقيق نتائج ايجابية مستقبلا”

قدم حارس مرمى شبيبة الساورة وليد وابدي، اليوم الخيمس، اعتذاراته لأصنار الفريق، عقب مثوله أمام لجنة الانضباط، لما بدر منه في مباراتهم أمام اتحاد العاصمة.

وصرح وابدي، للصفحة الرسمية لشبيبة الساورة: “أود أن أوضح للرأي العام، وأقدم اعتذاري لأنصار شبيبة الساورة”.

كما أضاف: “لم أكن في المستوى خلال مباراتنا أمام اتحاد العاصمة، رغم أني هنا في شبيبة الساورة لمساعدة الفريق، ولا أحب الهزيمة”.

وتابع وليد وابدي: “أطلب الإعتذار أيضا من إدارة الفريق، وأعد الأنصار بتحقيق نتائج ايجابية مستقبلا، كون شبيبة الساورة تستحق التواجد دائما ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب البطولة”.