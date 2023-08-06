وابدي: “نطمح لاسعاد جماهير الساورة في الموسم الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى حارس المرمى وليد وابدي، المستقدم هذا الصيف إلى صفوف شبيبة الساورة، ارتياحه مع انطلاق التحضيرات الصيفية، كاشفا أهدافه مع الفريق.
وصرح وابدي، للصفحة الرسمية لشبية الساورة: “الحصة الأولى من التحضيرات الصيفية جرت في أجواء أخوية”.
كما أضاف، بخصوص اندماجه في المجموعة، باعتباره مستقدم جديد، أكد وابدي: “لم نتلقى أي صعوبة في الاندماج ضمن المجموعة”.
وتابع وليد وابدي: “نتمنى أن نكون عند حسن ضن الإدارة، وجماهير الفريق خلال الموسم الجديد، من خلال اسعادهم”.
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