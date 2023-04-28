وابري “الـ VAR سيكون حاضرا في كان أقل من 17 سنة بالجزائر”

أكّد سليمان وابري رئيس لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالشباب لدى الكاف جاهزية المرافق الجزائرية. لاحتضان الطبعة الحالية من كان أقل من 17 سنة.

كما قال أنه لا توحد أي مشاكل أو عوائق مذكورة اليوم خلال الندوة الصحفية “”أتممنا الإجراءات الإدارية و الطبية ننتظر التي ننتظر نتائجها فقط. لا توجد أي مشاكل في الجزائر”.

كما أضاف سليمان وابري “الجزائر ستعمل على المحافظة على التاج، وهناك منتخبات ستلعب دورها للتألق في سماء الكرة الإفريقية. و أتمنى من احد المنتخبات ان تفوز بكأس العالم مستقبلا”.

كما ختم “الـ VAR سيكون حاضرا بدالية من ربع النهائي و حكام إناث سيديرون بعض المباريات”.

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