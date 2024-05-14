واتارا :”ثقتي كبيرة في رفقائي لقيادة المولودية للفوز باللقب”

أبدى روماريك واتارا متوسط ميدان مولودية الجزائر ثقته الكبير في زملائه من اجل قيادة الفريق للتتويج بلقب البطولة.

وقال روماريك واتار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق. عن إصاباته التي أنهت موسمه الكروي “عملت جيدا من أجل العودة إلى لكن تلقيت خبر صدمني بإنهاء الموسم الكروي بالنسبة لي. لقد كانت إصابة خطيرة”.

كما أضاف واتار “الأن علي تغيير وجهة التحضيرات بالنسبة لشخصي ، و اطلب من الزملاء من أجل بذل كل الجهود من أجل الفوز و ترسيم الفوز. رغم صعوبة المهمة خاصة أننا سنواجه فرق قوية مثل اتحاد العاصمة و الجياسكا و لوسما”.

وختم لاعب المولودية “نسعى للفوز و دون البحث عن نقطة التعادل، بصراحة نريد أن نسعد جمهور مولودية الجزائر”.