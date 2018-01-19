“واتساب بيزنس” لأصحاب الشركات والأعمال

أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، حسبما أفاد موقع تك كرانش التقني، أمس الخميس.

وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتهدف نسخة “واتساب بزنس” إلى إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين.

وهي الخدمة التي ستجني واتساب من خلالها أرباحا مادية من تلك الشركات.

وسيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماما على الهاتف الذكي نفسه.