واتساب تحاسب المخالفين في تطبيقها إبتداءً من الغد

تُطلق غدا شركة “واتساب”، حملة محاسبة للمخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري، من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة المعروفة بـ”السبام”.

وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق “واتساب”، أضافت الشركة ميزة مهمة جديدة للمستخدم، تتمثل في اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية.

ويهدف هذا التعديل إلى حماية مستخدمي التطبيق من تلقيهم الرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.

للإشارة، لم تحدد الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإرسال “السبام “، عبر تطبيق “واتس آب”.