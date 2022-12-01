واتساب يتعرض لأكبر عملية إختراق في تاريخه

تم تسريب المعلومات الشخصية لما يقرب من 500 مليون مستخدم لتطبيق واتساب، من 84 دولة، وهي معروضة للبيع الآن على منصة قرصنة معروفة.

وحسب موقع “Cybernews”، تعرض تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، لأكبر عملية اختراق بيانات في التاريخ.

وتحصل بائعي البيانات على معلومات عن ما يقرب من 32 مليون مستخدم أميركي.

بالإضافة إلى بيانات ملايين المستخدمين من مصر وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والهند.

ويعرض المعنيون مجموعة البيانات الأميركية مقابل 7 آلاف دولار. في حين يعرضون مجموعة البيانات في المملكة المتحدة مقابل 2500 دولار.

ومن جهته، نفى واتساب تلك الادعاءات، مصرحا على لسان متحدث باسم الشركة، بأنه “لا يوجد دليل على تسريب بيانات من واتساب”.

وأكد التطبيق، على أن الادعاءات المنشورة على “Cybernews” تسند إلى لقطات لشاشات “screenshots” لا أساس لها..

لكن عندما اتصل “Cybernews” ببائع للتحقق، زوده بقائمة من 1097 رقم هاتف في المملكة المتحدة.

ونظرت الوسيلة الإعلامية في الأرقام، وتحققت من أنها جميعا تنتمي إلى حسابات على “واتساب”. فيما لم يكشف المتسللون عن كيفية وصولهم إلى تلك المعلومات.