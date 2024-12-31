واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف غدا

سيفقد أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد إمكانية الوصول إلى واتساب، إبتداء من يوم الغد، 1 جانفي 2025.

ويرتبط هذا التغيير بحقيقة أن هذه الأجهزة تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد. وخاصة أندرويد 4.4 المعروف أيضًا بإسم كيت كات أو إصدارات البرامج الأقدم.

وحسب تقرير حديث من HDblog، تقوم شركة Meta، بالتخلص التدريجي من دعم هذه الأجهزة القديمة كجزء من تحديثاتها المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الهواتف المتأثرة عمرها ما يقرب من عقد من الزمان أو أكثر. مما يعني أنها لم تعد متوافقة مع أحدث البرامج والميزات.

إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد يكون ضمن القائمة، فلا داعي للذعر الآن، توصي واتساب بنسخ محادثاتك احتياطيًا إلى حساب Google قبل انتهاء الدعم. بهذه الطريقة، يمكن استعادة جميع محادثاتك المهمة بسهولة على هاتف جديد.

للقيام بذلك، إفتح واتساب، إنتقل إلى الإعدادات، ثم أنقر فوق الدردشات. وحدد النسخ الاحتياطي للدردشات.

اتبع التعليمات لحفظ محادثاتك بأمان، وستجعل هذه الخطوة الانتقال إلى هاتف جديد أكثر سلاسة.

إذا كان هاتفك جديدًا نسبيًا، فلا داعي للقلق، سيستمر واتساب في العمل كالمعتاد. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بهذه الأجهزة القديمة، فقد حان الوقت لتوديعها والانتقال إلى شيء أحدث.

العلامات التجارية مثل HTC وLG، التي توقفت عن تصنيع الهواتف الذكية منذ سنوات، من بين الشركات المتأثرة.

وإذا كنت لا تزال تستخدم أحد هذه الهواتف، فقد يكون الوقت مناسبًا الآن للتفكير في الترقية.

وفيما يلي القائمة الكاملة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي ستفقد دعم WhatsApp في عام 2025:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (الجيل الأول)

Motorola Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

وXperia SP

وXperia T

وXperia V