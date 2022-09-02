واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف بغضون شهر

سيتوقف تطبيق واتساب، عن العمل على الملايين من هواتف “آيفون” القديمة.

وحسب موقع “ماشابل”، فإن واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة “iOS 10″ و”iOS 11”.

مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن واتساب بدأ بالفعل في تنبيه مستخدمي هذه الهواتف.

حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم الذكية.

أما فيما يخص الهواتف التي تعتمد على أندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام “Android 4.1” أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.

هذا وبإمكان مستخدمي هواتف آيفون القديمة تحديث أنظمة التشغيل لديهم من خلال تحديث البرامج.