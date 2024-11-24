واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص

أطلقت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وقالت الشركة، إن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية.

وللوصول إلى الخاصية الجديدة في واتساب، يحتاج المستخدم إلى الدخول لإعدادات التطبيق. واختيار قسم “محادثات” ثم النقر على خيار “تحويل الرسالة الصوتية إلى نص” ثم تفعيل الخاصية.

ويمكن للمستخدم من هذا الجزء إختيار لغة الكتابة المطلوبة.

وبمجرد تفعيل الخاصية يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم إختيار خيار “تحويل إلى نص”.

وقالت الشركة إنها ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.