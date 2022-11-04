واتساب يطلق خدمة جديدة

وفر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” خدمة جديدة لمستعمليه، تتيح مجموعات أكبر وأكثر تنظيما للمناقشات على التطبيق.

وأطلق واتساب الذي يستخدمه نحو 2 مليار شخص حول العالم، خدمة المجتمعات، حيث بدأ اختبار هذه الخدمة في وقت سابق من العام الجاري.

وصُممت هذه الخدمة لمساعدة المنظمات والأندية والمدارس والمجموعات الخاصة الأخرى على جعل تواصلها أفضل وبشكل أكثر تنظيما.

ونشر المدير التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لـ”واتساب”، مارك زوكربيرغ، مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” أعلن فيه إطلاق الخدمة.

وأوضح زوكربيرغ أن الخدمة الجديدة تجعل المجموعات أفضل عن طريق تفعيل المجموعات الفرعية وقنوات توجيه الإعلانات.

مؤكدا أن هذه الخدمة محمية بنظام التشفير المعمول به في التطبيق.

كما تشمل هذه الخدمة وجود مشرفين يتحكمون في المحتوى ولهم الصلاحية في حذف الرسائل وتوجيهها لكل المشتركين في المجموعات الفرعية.

فضلا على أن الخدمة تضمن مكالمات بالصوت والفيديو تستوعب 32 شخصا. وبوسع المستخدم الانتقال من مجموعة إلى أخرى بسهولة وسرعة.

كما تتيح الخدمة إمكانية تحميل ملفات أكبر تصل إلى 2 غيغا بايت، وإجراء استطلاع رأي، كما يصل عدد أعضاء المجتمعات الجديدة إلى 1024 عضوا، وفق موقع “”techcrunch” التقني.