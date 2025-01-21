واتساب ينافس إنستغرام.. طرح ميزة جديدة لإضافة الموسيقى

يدرس تطبيق واتساب، العمل على ميزة جديدة من المتوقع طرحها للمستخدمين قريبًا، بحيث يتمكن المستخدم من إضافة الموسيقى. إلى تحديثات الحالة Status الخاصة بهم على المنصة. حيث يتم اختبار هذه الميزة حاليًا مع مستخدمين تجريبيين محددين لكل من إصدارات Android وiOS.

وتعد هذه الميزة مشابهة لتطبيق Instagram، الذى يسمح حاليًا لمستخدميه بإضافة الموسيقى إلى قصصهم، والتي تعادل تحديثات الحالة الخاصة بـ WhatsApp.

تهدف منصة واتساب لطرح هذه الميزة لمستخدمي أندرويد، حيث تتيح لهم إضافة الموسيقى إلى تحديثات الحالة، التي هي متاحة حاليًا للمختبرين. الذين قاموا بتثبيت تحديث WhatsApp beta لنظام أندرويد، وقد يتم طرحها قريبًا لمستخدمي أندرويد آخرين في نهاية المطاف.

ويشير موقع WABetaInfo، إلى أن تحديث WhatsApp beta لنظام iOS يقدم نفس الميزة لمستخدمي iOS، حيث يمكن للمستخدمين المحددين. في برنامج WhatsApp beta لنظام iOS الوصول إلى هذه الميزة، بعد تنزيل أحدث إصدار تجريبي.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد وiOS، يظهر زر موسيقى جديد بجوار خيارات الرسم والنص وتحرير أخرى في خيار تحديث الحالة لتطبيق واتساب، حيث ويمكنهم البحث عن الأغاني. أو الفنانين من خلال هذا الزر واختيار واحد من اختيارهم.

وبعد تحديد أغنية، يمكن لمستخدمي واتساب تحديد أي جزء من المقطع الصوتي يريدون استخدامه. بالنسبة لتحديثات الحالة المستندة إلى الصور. يمكن أن يستمر مقطع الموسيقى لمدة تصل إلى 15 ثانية، ومع ذلك، بالنسبة لحالات الفيديو، يتم تحديد مدة مقطع الموسيقى حسب طول الفيديو.

ومن المتوقع أن يؤدي دمج الموسيقى مع تحديثات الحالة على واتس آب إلى زيادة التفاعل مع المشاهدين. وجعل التحديث أكثر ديناميكية.

ويذكر أحد التقارير المذكورة أن تفاصيل الأغنية المدمجة ستظهر إلى جانب الصورة أو الفيديو المشترك، كما يحدث على إنستجرام.

كما سيتمكن المشاهدون على واتساب الذين يرون تحديث الحالة من الاتصال بملف الفنان الذي تم استخدام موسيقاه على إنستجرام. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين اكتشاف الفنانين الموسيقيين والتفاعل معهم مباشرة عبر واتساب.