واتساب يُغير شروطه

سيقوم تطبيق “واتسآب” بإجراء تغييرات على شروطه وأحكامه تماشيًا مع اللائحة الأوروبية الجديدة.

وتلزم اللائحة الأوروبية الجديدة، الشركات بالمزيد من الشفافية في إدارة المحتوى وعرضه.

وتتضمن التعديلات معلومات إضافية حول ما هو مسموح وممنوع على التطبيق.

وكذا توضيح متطلبات الاتحاد الأوروبي التي تُلزم واتسآب بالسماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى تطبيقات المراسلة الأخرى.

كما تتناول التعديلات كيفية الإشراف على المحتوى في ميزة القنوات.

كما ستكون هناك إمكانية إرسال بعض البيانات إلى خدمات المراسلة التابعة لجهات خارجية. مما قد يعني خروجها عن نطاق التزامات “واتسآب” بخصوصية البيانات.

ومن جهة أخرى، سيُخفّض “واتسآب” الحد الأدنى لسن استخدام المنصة في أوروبا والمملكة المتحدة من 16 إلى 13 عامًا.

وواجه “واتسآب” انتقادات واسعة، في أواخر العام 2020 وأوائل 2021، بسبب قواعد جديدة لمشاركة البيانات. مما دفع بعض المستخدمين إلى التفكير في التخلّي عن التطبيق.

أين أكد واتسآب التزامه بخصوصية المستخدم، حيث قال في بيان: “لا تُغيّر هذه التحديثات التزامنا بخصوصية المستخدم. ولا تُوسّع أيَّ مشاركة للبيانات عند التواصل مع مستخدمي “واتسآب” الآخرين”.

وأضاف: “أينما كنت في العالم، نحمي جميع الرسائل الشخصية من خلال التشفير الشامل. ما يعني أنه لا يمكن لأحد، ولا حتى “واتسآب”، قراءتها أو الاستماع إليها”.

وكان تطبيق “واتسآب”، قد أعلن، بداية الشهر الماضي، عن استعداده لطرح ميزة جديدة تُعرف باسم “جهات الاتصال المفضلة”.

وتهدف هذه الخاصية، إلى تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل التواصل مع الأشخاص الذين يتواصلون معه بشكل متكرر.

ويُمكن للمستخدمين اختيار جهات الاتصال التي يرغبون بجعلها مفضلة من خلال خطوات بسيطة داخل التطبيق. فتظهر جهات الاتصال المفضلة في الجزء العلوي من تبويب المكالمات.ما يسهل الوصول إليها وإجراء المكالمات معها بضغطة زر واحدة.

كما طبق واتساب، بداية العام 2024، اختبار ميزة جديدة على نظام أندرويد. تمكن المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة مع الأشخاص القريبين دون الحاجة إلى كتابة رقم الهاتف.

ويمكن للمستخدمين، وفقًا للنسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، مشاركة الملفات عبر فتح نافذة خاصة تعرض الأشخاص القريبين. مع إمكانية التحكم في ظهور الحساب للآخرين أثناء استخدام هذه الميزة.

وتبدأ العملية من خلال فتح نافذة مخصصة لمشاركة الملفات، حيث يمكن اختيار الشخص المراد إرسال الملفات إليه من قائمة الأشخاص القريبين.

ويحتاج المستقبل إلى هزّ هاتفه لرؤية طلب مشاركة الملفات والموافقة عليه.