واجعوط: أكثر من 6 ملايين قناع واقي لضمان سلامة مترشحي “الباك”

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأحد من عنابة، أنه “تم توفير 6 ملايين و500 قناع واقي لضمان سلامة مترشحي شهادة الباكالوريا”.

وأكد واجعوط، خلال اشرافه على اطلاق الرسمي لإمتحان شهادة الباكالوريا دورة 2020 تحت اشراف الوزير الأول، أن ” الوزارة وفرت جميع الشروط لانجاح هذه المحطة المهمة جدا بعد المحطة السابقة لشهادة التعليم المتوسط”.

وأشار واجعوط أن “الوزارة وفرت جميع الوسائل والامكانيات لضمان نجاح هذا امتحان المهم جدا، سواء من الناحية التنظيمية والصحية”.

وقال واجعوط انه “تم وضع بروتوكولات صحية فيما يخص الأمتحانات، البروتوكلات صادقت عليها الجنة العلمية التابعة لوزراة”.

وأضاف واجعوط أنه البروتوكولات تتعلق اساسا “بأخذ الحرارة في مدخل المركز ووضع القناع الواقي الذي هو الزامي للجميع، ثم السير وفق مخطط داخل الساحة، ثم داخل القسم كل هذا بإحترام مسافة التباعد الجسدي”.

وبخصوص الوسائل كشف الوزير أنه “تم توفير 6 ملايين 500 قناع واقي لضمان صحة وسلامة مترشحيين”.وتم وضع كميات من المحلول الكحولي كل هذا سيضمن السير الحسن للامتحانات.

وأشار الوزير بخصوص الأساتذة الحراس “تم ضبطها وتعدادها بيما فيهم الاساتذة الاحتياطيين”.

واكد الوزير أنه وفي كل مركز وطني “فيه قاعة احترازية اذا كانت هناك حالات مشتبه فيها”.

وبالنسبة للقاعات فيها “طبيب لكل قاعة ومشرفيين تربويين حائزين في كل مركز مهامهم قبل الامتحان يتم مرافقة تلاميذ نفسيا سواء في الفترة الصباحية والفترة المسائية”، يضيف الوزير.

وقال واجعوط أن “كل المراكز وعلى المستوى الوطني وبخصوص الجانب التنظيمي الوقائي الصحي تم اعداد تعليمات صارمة للإلتزام بها”.

وأكد وزير التربية عن توفير بروتوكولات صحية بالنسبة لجميع مراكز الجمع والتصحيح.

كما تطرق الوزير ايضا الى الجانب الامني وقال “الجانب الامني مهم جدا لضمان مصداقية للامتحانات خاصة ما تعلق بحالات غش”.