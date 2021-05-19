واجعوط.. الامتحانات الرسمية ستكون على ما تم تدريسه حضوريا

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأربعاء، إن الامتحانات الرسمية ستكون على ما تم تدريسه حضوريا في الأقسام.

وأوضح، في هذا الخصوص، وزير التربية، أنه قدم تعليمات صارمة.

وأشار محمد واجعوط، إلى أن كل الظروف مهيئة سواء الجانب الصحي أو النفسي.

وبعث المسؤول الأول في القطاع، رسالة للتلاميذ طمأنهم فيها بخصوص سيرورة الامتحانات الرسمية.

وعن اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، أكد وزير التربية أنها كانت على مدى سنة كاملة، واصفا إياها بـ”الايجابية والتوافقية”.

وأفاد الوزير ذاته، “نحن على يقين أن هذه اللقاءات التشاورية ستوصلنا إلى حلول مجدية للمدرسة الجزائرية”.