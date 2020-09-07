واجعوط: الدولة وفرت كل ما يجب توفيره لإنجاح الإمتحانات

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، أن “الدولة والسلطات المحلية وفرت كل ما يجب توفيره لإنجاح إمتحانات شهادة التعليم المتوسط”.

وقال واجعوط، من ولاية البليدة، “عاينا اليوم المؤسسة التي تم إطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط، وتأكدنا من أن جميع الاجراءات الوقائية الصحية تم الالتزام بها”.

وأضاف الوزير “المؤسسة توفرت على كل المستلزمات المنصوص عليها في بروتوكول صحي”.

وقال الوزير “تأكدنا أيضا أنها وفرت جميع الوسائل الوقائية من القناع الواقي وأخذ الحرارة وكذا إحترام التباعد الإجتماعي ومخطط السير داخل المؤسسة ووضعية التلاميذ داخل الأقسام”.

وأكد واجعوط أن “الدولة والسلطات المحلية ووزارة التربية وفروا كل ما يجب توفيره لانجاح هذه الامتحانات”.