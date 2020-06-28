واجعوط.. النقابات القطاعية ستكون لها كلمتها

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إن النقابات القطاعية ستكون لها مع مجموع الفاعلين الآخرين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية “كلمتها” خلال الجلسات التشخيصية والتقويمية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية المقرر تنظيمها قريبا.

وأوضح واجعوط في لقاء تعارفي جمعه بممثلي ثمانية نقابات حديثة الاعتماد، أن الوزارة “تتطلع إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، ضمن أطر تستوعب التنوع والإختلاف.

وشدد الوزير على أن نقابات القطاع “ستكون لها في هذه الجلسات كلمتها الى جانب مجموع الفاعلين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية، دون إقصاء الأساتذة الجامعيين وممثلي قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية”.

وأكد المسؤول الاول في القطاع، بالمناسبة أن قطاعه “يقف على مسافة واحدة من جميع النقابات المعتمدة ويعتبر أن كل واحدة يمكنها ان تقدم اضافة وتشكل قوة اقتراح لا يستهان بها”.