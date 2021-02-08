واجعوط: تكليف مدراء التربية بـ 100 مهمة

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، على أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وشارك في الاجتماع مديري التربية الــ50 للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

واستهل الوزير كلمته بالتنويه الى انه تقرر تنظيم هذه الندوة بعد حركة التغيير الواسعة التي عرفها القطاع، ومست مديري التربية.

وهذا نظرا للأهمية البالغة التي يوليها للمتابعة، وتقييم أداء كل مدير ومدى تحكمه في تسيير شؤون التربية بالولاية المشرف عليها.

وأفاد أن الوزارة ستعمل على مرافقتهم وتوجيههم، بما يكفل لهم أفضل سبل النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة.

وذكر بأن مديري التربية مكلفون، وفي الآجال المحددة، بتنفيذ المهام الواردة ضمن رسالة المهمة التي ستسلم لهم بصفة رسمية.

وهذا وفق رزنامة سيشرع في تنفيذها في القريب العاجل والتي تتضمن أكثر من 100 مهمة تم ضبطها وتحديدها.

حيث تترجم المهام المدرجة في رسالة المهام هذه الأهداف التي تم تسطيرها في مخطط عمل الوزارة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير بأن كل مدير مطالب بمراعاة مبدأ الزامية النتائج.

كما ستكون متابعة دائمة ودقيقة لمدى تنفيذ مهامه حيث سيتم على أساسها تقييم أدائه وفق معايير مضبوطة.

وأشار بأنه تم وضع برنامج تكويني لفائدة مديري التربية، مما سيسمح لهم بتقوية كفاءاتهم المهنية.

وعن محتوى رسالة المهام التي سيستلمها مديرو التربية، أكد واجعوط على التقيد بها وتحقيق أهدافها.

وتتضمن ستة مجالات وهي مجال التعليم بشقيه: التنظيم المدرسي والبيداغوجيا، تنظيم الإمتحانات المدرسية، تحسين الحكامة في النظام التربوي.

بالإضافة إلى احترافية مستخدمي التربية الوطنية عن طريق التكوين،دعم التمدرس وتنشيط الحياة المدرسية.

وكذا الشراكة الاجتماعية، لاسيما تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين.

وفي ختام تدخله، أوضح الوزير بأن وزارة التربية ستقوم بوضع آليات لمتابعة سير مجمل العمليات في الميدان.

وهذا من خلال الإستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية،

وأنه سيعتمد اكثر فأكثر على تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التسيير ومتابعة مدى تنفيذ العمليات المدرجة في برنامج القطاع ميدانيا وفعليا.