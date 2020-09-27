واجعوط: درسنا كافة الفرضيات.. ولم نخرج بموعد محدد للدخول المدرسي

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأحد، أن “الوزارة وبحكم المهام الموكل إليها قامت بدراسة جميع الفرضيات الممكنة لضمان الدخول الدراسي المقبل، إلا أنها لم تخرج بقرار نهائي بهذا الخصوص، وفضلت فتح النقاش والإستشارة لعرض القرار النهائي على الحكومة”.

وقال واجعوط، خلال لقاء جمعه مع الشركاء الإجتماعيين، أن “هذا اللقاء الخاص الذي يجمعني معكم يأتي للوقوف على آرائكم وإقتراحاتكم”.

وأكد وزير التربية أن “هذا الموعد الإجتماعي الهام ياتي بعد إنقطاع دام لأشهر، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا عبر ربوع الوطن”.

وأشار واجعوط أن “وزارة التربية قد سبق لها أن فتحت شهر ماي الماضي إستشارة حول كيفية إنهاء الموسم الدراسي 2019/2020 الذي تأثر بلازمة الصحية في البلاد”.

وقال الوزير أنه تم إتخاذ قرارات هامة في هذا الخصوص.

وأضاف واجعوط “اليوم ها نحن نفتح مجددا إستشارة وطنية واسعة للإضغاء إلى وجهات نظركم لتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها، لضمان عودة قرابة 10 ملاييم تلميذ إلى مقاعد الدراسة بكل أمان”.