واجعوط: كل الظروف الصحية متوفرة.. ومصداقية هذه الامتحانات مهمة

قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن هناك تضحيات جسيمة مقدمة في سبيل نجاح إعداد وتصميم أسئلة البيام والباك.

وأضاف الوزير خلال تفقده للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أن هذه العملية حساسة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة جراء الوضع الصحي الذي تعيشه بلادنا على غرار دول العالم، معتبرا أن هذه التضحية لا تعدو إلا واجبا وطنيا في سبيل خدمة مدرستنا وضمان مصداقية هذه الامتحانات.

وكشف الوزير أن مشقة العزل والحجر الذي سيطال الطاقم المشرف على اعداد المواضيع وطبعها ستتراوح متوسط ساعات العمل 12 ساعة يوميا على مدار 36 يوما، بدءا من يوم الخميس 13 أوت 2020 الى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، في جو مغلق وعزلة تامة عن العالم الخارجي.

ودعا الوزير المشرفين على إعداد وصياغة الأسئلة التحلي بروح المسؤولية والانضباط والجدية والمواظبة والتركيز المستمر بتطبيق النظام الداخلي الخاص بتسيير المركز.

وطمان الوزير التلاميذ المقبلين على اجتياز هذه الامتحانات وكذا لأوليائهم أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الصحية من خلال بروتوكول صحي صارم أعد خصيصا لهذا الغرض لضمان رعاية صحتهم وسلامتهم ولجميع المؤطرين والمشرفين والمسؤولين والأساتذة والعمال وكل من يسهر لضمان نجاح هذا الموعد التربوي الهام.

كما أحاط الوزير بمجهود الدولة الجزائرية بمختلف أجهزتها بهدف توفير كل المستلزمات لنجاح العمليات القبلية والبعدية المتعلقة بتحضير وسير الامتحانين وكافة العمليات ذات الصلة، مذكرا أن ضمان مصداقية هذه الامتحانات هي محل اهتمام من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها.