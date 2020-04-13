واجعوط لمديري التربية: واصلوا تقديم الحصص التعليمية عن بعد ووسعوها لتبث في الإذاعات

طلب وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، من مديري التربية المواصلة في بث الحصص التعليمية عن بعد، وتوسيعها لتبث عبر الإذاعات المحلية.

وحث واجعوط، اليوم الإثنين في بيان للوزارة خلال ندوة مرئية عن بعد مع مديري التربية خصصت لتقديم حصيلة أسبوعية لبث الحصص التعليمية عن بعد، على مواصلة الجهود لمجابهة انقطاع التعليم بتفعيل العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ”.

كما ألح الوزير على مديري التربية بضرورة “توسيعها لتشمل الإذاعات المحلية، لا سيما لفئة التلاميذ الذين لا يملكون أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا والاتصال”.

من جهة أخرى دعا واجعوط للعمل على تشجيع وتأطير المبادرات الفردية للأساتذة من أجل التواصل مع التلاميذ بهدف خلق فضاءات افتراضية تسمح بتحقيق التفاعل بينهم عبر الأنترنت.

وأضاف في ذات السياق على ضرورة تشجيع كل مبادرة تهدف إلى المساهمة في الجهود الوطنية من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا.