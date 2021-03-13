واجعوط.. نتائج مادة الرياضيات غير مرضية

قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم السبت، إن قطاعه سجل نتائج غير مرضية بمادة الرياضيات في الجزائر .

وأشار وزير التربية، إلى أن الجزائر تعرف صعوبات وتحديات كبيرة في واقع تعليم الرياضيات.

وأوضح، واجعوط، أن الرهان على الرياضيات يتطلب التمتع بعقول وأفكار خلاقة.

وأضاف المسؤول ذاته، أن القطاع اتّخذ في إطار إثمار جيل متميز جملة من الإجراءات.

وتتعلق الإجراءات بإنشاء اللجنة الوطنية للأولمبياد على مستوى المعهد الوطني للتربية، ولجنة مختصة بالتربية العلمية.

إضافة إلى استحداث منصة الكترونية كسابقة في القطاع، حتى تتمكن الدائرة الوزارية من المساهمة في ابداعاتهم بمجال تعليم الرياضيات.

وأفاد الوزير، أن خلال اليوم العالمي للرياضيات سيتم تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة الوطنية للمادة.

وخصصت المسابقة –يقول المسؤول-، لفائدة التلاميذ من مختلف الأطوار والتي شارك فيها 95.60 بالمائة، والاساتذة والمفتشين.