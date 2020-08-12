واجعوط: هذه إجراءات الوزارة لتخفيف وزن المحفظة

أكد وزير التربية، محمد واجعوط، أن الوزارة عكفت على وضع عمليتين، لتخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الإبتدائي، بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وأورد الوزير، في لقاء الحكومة مع الولاة اليوم الأربعاء، أنه قد تم اعداد مخطط حصص التعلم الابتدائي، والتي ستمكنا من تخفيف الكتب وبالتالي تخفيف وزن المحفظة.

بالإضافة إلى تزويد أساتذة الإبتدائي، بأدوات عمل تساعده في اعماله البيداغوجية.

وتتمثل العملية الثانية، في اطلاق مشروع المدرسة النموذجية الرقمية، بداية من الدخول المقبل 2020/2021، من خلال تصميم وتطوير 5 برمجيات تحمل اسم “مكتبتي الرقمية” تم تنصيبها على 5 لوحات الكترونية “واحدة لكل سنة من مرحلة التعليم الابتدائي”.