واجعوط يأمر بإحصاء المناصب الشاغرة في قطاع التربية.. وفتح الأرضية الرقمية قريبا 

أمر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط المصالح التابعة لدائرته الوزارية بإحصاء شامل للمناصب الشاغرة في قطاع التربية للأطوار التعليمية الثلاث وهذا قصد سد الفراغ قبل الدخول المدرسي المقبل المحدد شهر أكتوبر .

وحسب المعلومات فان مصالح مديريات التربية قد بدأت فعلا في ضبط عدد المناصب الشاغرة خلال السنة الجارية والمناصب التي ستكون متوفرة خلال الموسم الدراسي المقبل للمقبلين على التقاعد، وذلك تحسبا لفتح الارضية الرقمية لتوظيف اساتذة في الطورين المتوسط والثانوي .

وتشير المعلومات إلى أن مديريات التربية على المستوى الوطني قد أنهت عمليات جرد المناصب الشاغرة للأساتذة في قطاع التربية الوطنية تحسبا لفتح القائمة الاحتياطية الوطنية والشروع في عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين منها.

وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية كلفت مديري التربية من أجل إحصاء كافة المناصب الشاغرة في القطاع، حتى يتم الشروع في توظيف الأساتذة من القائمة الاحتياطية الوطنية، إضافة إلى إحصاء المناصب التي سيغادرها أصحابها، خلال الموسم الدراسي المقبل، حسب عدد الأساتذة المقبلين على التقاعد العام المقبل، وهي العملية التي أنهتها مديريات التربية مؤخرا.

وأكدت ذات المصادر، أن عدد المناصب الشاغرة في قطاع التربية التي تم إحصاؤها من طرف مديريات التربية، سيتم شغلها مباشرة بعد فتح القائمة الاحتياطية الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي المناصب التي توفرت بعد تقاعد عدد من الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وتم التأشير على ملفاتهم من طرف مديريات التربية ومديرية الوظيفة العمومية.