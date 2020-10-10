واجعوط يستقبل النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية

إلتقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم السبت، بالأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.

وتبعا للقاء التعارفي الذي جمع وزير التربية الوطنية مع مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة حديثا، والذي كان يوم السبت 27جوان 2020، ووفاء للإلتزام الذي قطعه الوزير استجابة لطلبهم بعقد جلسات ثنائية لطرح الانشغالات الخاصة بكل تنظيم.

وبعد الترحيب أدلى وزير التربية بكلمة أبرز من خلالها الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

وأكد واجعوط حرصه الشخصي وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.

وعبر الوزيرعن ثقة الوزارة الكبيرة في وعي شركائها، حتى يتسنى لنا جميعا تصميم وتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، للنهوض بالتربية. نحن على يقين يضيف الوزير، أن هذه الاستراتيجية التي نحن بصدد مباشرتها، من شأنها تحسين ظروف تمدرس تلاميذنا وعمل موظفينا، وهذا طبعاً، يلزم الاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي.

هذا وقد تم خلال هذا اللقاء طرح وتناول عديد المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع الاجتماعي المهني والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسؤولية.

واختتم الوزير اللقاء الثنائي مؤكدا النيّة الصادقة للعمل اليد في اليد مع كل الشركاء الاجتماعيين للارتقاء بأداء المنظومة التربوية وللتكفل بما أمكن من الانشغالات المطروحة لتوفير مناخ ملائم للمتعلم والجماعة التربوية، وذلك في حدود صلاحيات وزارة التربية الوطنية وفي إطار النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.