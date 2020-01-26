واجعوط يستمع لمشاكل الأولياء..!

أعلن، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن تنصيب لجنة من أجل متابعة القضايا الراهنة التي تخص المجال التربوي.

وذكر بيان الوزارة، إنّه تم تشكيل لجنة التي نُصبت من طرف الوزير واجعوط، في إطار مسعى الوزارة الوصية للإصغاء والتّكفل بإنشغالات الجماعة التربوية وأولياء التلاميذ.

وكشف ذات المصدر، أنّ اللجنة تم تنصيبها على مستوى ديوان واجعوط، لأجل التكفل بهذه الإنشغالات ومتابعتها عن قرب.

كما قال البيان على ذات اللجنة أنّها ستسمح بمعالجة كل ما يتم طرحه من قضايا ميدانية بيداغوجية كانت، أو إدارية، فضلا عن تلك التي ترد عبر مختلف وسائل الإعلام.