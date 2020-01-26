واجعوط يستمع لمشاكل الأولياء..!

الوطني
  • -
  • 0
واجعوط يستمع لمشاكل الأولياء..!
بقلم نويس عبد الجلال

أعلن، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن تنصيب لجنة من أجل متابعة القضايا الراهنة التي تخص المجال التربوي.

وذكر بيان الوزارة، إنّه تم تشكيل لجنة التي نُصبت من طرف الوزير واجعوط، في إطار مسعى الوزارة الوصية للإصغاء والتّكفل بإنشغالات الجماعة التربوية وأولياء التلاميذ.

وكشف ذات المصدر، أنّ اللجنة تم تنصيبها على مستوى ديوان واجعوط، لأجل التكفل بهذه الإنشغالات ومتابعتها عن قرب.

كما قال البيان على ذات اللجنة أنّها ستسمح بمعالجة كل ما يتم طرحه من قضايا ميدانية بيداغوجية كانت، أو إدارية، فضلا عن تلك التي ترد عبر مختلف وسائل الإعلام.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=763225

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com