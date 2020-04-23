واجعوط يهنئ الأسرة التربوية والشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان

تقدم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى كافة أفراد الجماعة التربوية، وإلى الشعب الجزائري عامة، بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة، والتي تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها: “يطيب لي أن أتقدم إلى كافة أفراد الجماعة التربوية، خاصة، وإلى الشعب الجزائري عامة، بأحر التهاني”.

وأضاف الوزير في رسالته: “راجيا من المولى عزوجل أن يرزقنا دوام الصحة والهناء وأن يرفع عنا البلاءوالوباء”.

وتابع واجعوط: “كما أسأله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية جمعاء أعواما وأزمنة مديدة، وبخاصة على الجزائر الحبيبة وهي تنعم بالرفاهية والطمأنينة والتلاحم والتراحم والخير والبركات”.