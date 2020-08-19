واجعوط يوافق على تمديد عمل لجنة الخدمات الإجتماعة إلى غاية 31 ديسمبر

وقع وزير التربية الوطنية محمد واجعوط مقررا يتضمن تمدد استثناي ثاني للجان الخدمات الاجتماعية وهذا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية.

وبالتالي فإن التوقيع على هذا المقرر سيسمح بمواصلة معالجة الملفات الخاصة باأكثر من 540 الف عامل في القطاع ، كما أمر الوزير القائمين على اللجنة باعداد التقريرين المالي والأدبي لعرضه على الوزارة في القريب العاجل .

وجاء هذا الاجراء استجابة لمطالب النقابات التي نادت بضرورة تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية إلى عهدة أخرى وهذا لرفع التجميد على الملفات الخاصة بالعمرة والسيارات والسكن والسياحة، التي بقيت حبيسة الأدراج للعديد من الأشهر.

وحسب رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية فان قرار تمديد العهدة جاء لصالح عمال التربية خاصة وأن العديد منهم كان ينتظر نهاية الشهر الماضي لمعرفة مصير ملفه.

إلا أن الوزارة طالبت بتمديد العهدة الى غاية الانتهاء من الملفات وانتخاب لجنة جديدة أو إعادة اعطاء الثقة للجنة القديمة