واجعوط: “‪”لم نضبط بعد احتياجات القطاع.. والفرصة الأكبر للأساتذة المتعاقدين

قال، اليوم، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إنه لم يتم بعد إحصاء الاحتياجات اللازمة للقطاع للإعلان عن مسابقة التوظيف، مشيرا إلى أنه يتم منح فرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في المسابقة، من خلال تثمين الخبرة والشهادة‪.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات “البكالوريا” دورة 2021، بأن “الوزارة اعتمدت هذه السنة، التوظيف على أساس الشهادة طبقا للقانون”، مبرزا أنه سيتم “منح الفرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة التوظيف وتثمين الخبرة والشهادة”.

وأفاد الوزير بأن “الأمور لم يتم ضبطها بعد بالنسبة لهذه المسابقة، لا سيما فيما يخص تحديد الاحتياجات في مواد الاختصاص”.

من جهة أخرى، شدد وزير التربية، على ضرورة إيلاء اهتمام كبير للتأطير الصحي، لا سيما في ظل جائحة “كورونا”، داعيا إلى تكثيف الرقابة الصحية والاهتمام بتوفير النقل المدرسي والوجبات الساخنة للتلاميذ، إلى جانب المرافق الأخرى الترفيهية والرياضية‪.

وبخصوص انطلاق امتحانات شهادة “البكالوريا”، قال الوزير إن هذا الامتحان يجري في “ظروف استثنائية بامتياز، للسنة الثانية على التوالي، مؤكدا أن كل الظروف تمت تهيئتها لإنجاح هذا الموعد الذي يأتي عقب الاعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الابتدائي”.

من جانبها، أكدت مديرة التربية للجزائر غرب، غنيمة آيت ابراهيم، بأنه تم خلال هذا الموسم الدراسي “استغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة، كما تم اللجوء إلى المتعاقدين في التوظيف بالنسبة لبعض المواد”.

وأبرزت أنه في مقاطعة التربية للجزائر غرب، تم توظيف 127 أستاذ متعاقد في اللغة الفرنسية في طور التعليم الابتدائي، مؤكدة بأن هذه المقاطعة بصدد إنهاء تأشيرة مخطط الموارد البشرية بعد استخراج المناصب الشاغرة، في انتظار إعلان الوزارة عن مسابقة التوظيف على أساس الشهادة‪.

وبالنسبة للتأطير الإداري، ذكرت ذات المسؤولة، أنه تم اللجوء، خلال السنة الماضية، لاستغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة للتأطير الإداري، مشيرة إلى أن “هؤلاء المديرين يستفيدون حاليا من التكوين قبل تنصيبهم”.