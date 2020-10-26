واجعوط: 517 متفوقا في البكالوريا تحصلوا على تقدير “ممتاز” وهذا مؤشر إيجابي

كشف وزير التربية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، أن “عدد الناجحين في البكالوريا بتقدير ممتاز بلغ عددهم 517 متفوقا”.

وقال وزير التربية، خلال حفل تكريم المتوفقين الاوائل في امتحان شهادة البكالوريا، أن “دورة هذه السنة تميزت بإرتفاع عدد الناجحين الذين تحصلوا على تقديم ممتاز”.

وأوضح الوزير أن “عدد الناجحين الذين تحصلوا على معدل يفوق أو يساوي 18 /20 وصل 517 متفوقا، في حين بلغ عددهم في الدورة السابقة 108 متفوقا فقط”.

وأضاف وزير التربية أن “عدد الحاصلين على العلامة الكاملة 20/20 في بعض المواد بلغ 8 الآف و389 تلميذا “.

واكد وزير التربية أن “النتائج المتحصل عليها تدل على النوعية التي تميزت بها هذه الدورة”.

وقال واجعوط أن “هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا وبدون شك سيحسن مستقبلا من منظومتنا التربوية، وسينعكس ايجابا على ترقية المستوى الدراسي لابنائنا”.

واشار الوزير انه ومن خلال النتائج المتوصل إليها هذه السنة “هناك شعبا مثل شعبة الرياضيات ارتفعت فيها النسبة لتصل إلى 80.22 بالمائة”.

واضاف واجعوط ان “التقويم اليوم اصبح من ابرز الجوانب الهامة التي لابد من الإهتمام بها”.