واحدة منها بطلها جزائري.. 10 جرائم إلكترونية مروعة حدثت في التاريخ

يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية على أنها تلك الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها مجرمو الإنترنت في مجال الفضاء الإلكتروني. وتُفهم على أنها المنطقة التي يمكن لأي شخص الوصول إليها من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.

الحقيقة هي أن الجرائم الإلكترونية قديمة قدم إنشاء الإنترنت والعديد من المجرمين يسببون صداعا للمستخدمين الأبرياء. من خلال استراتيجيات ضارة مختلفة، يتمكن مجرمو الإنترنت هؤلاء من الوصول إلى المعلومات السرية ثم ابتزاز الأموال.

في كثير من الحالات، يتم استخراج البيانات الحساسة من بطاقات الائتمان والخصم. بالإضافة إلى التسلط عبر الإنترنت والاستمالة والاحتيال والخداع وحتى سرقة الهوية.

بعيدًا عن النوع المحدد للجريمة، لا أحد في مأمن من المعاناة من جريمة افتراضية. وبعد ذلك، سنحلل أكثر قضايا الجرائم الإلكترونية صدى في التاريخ والتي وضعت أقوى المؤسسات والأفراد في العالم تحت السيطرة.

قضية كارلي راي جيبسن

كان عام 2012 عندما تعرضت المغنية الكندية لاقتحام جهاز الكمبيوتر الخاص بها. من لحظة إلى أخرى، تحولت حياة جيبسن 180 درجة، حيث من بين المعلومات الشخصية المذكورة صورًا. بدون ملابس للمغني وكاتب الأغاني في “Call Me might”.

من هناك، انغمس الكندي في كابوس غير مسبوق حتى ديسمبر 2012. عندما تمكنت شرطة فانكوفر من العثور على مكان وجود صاحب البلاغ.

العقل المدبر وراء الجريمة هو المخترق ديفيد لونج. الذي حاول بعد حصوله على الصور بيعها في الشبكات الإخبارية الرئيسية والمجلات الترفيهية دون جدوى. بفضل تدخل الشرطة، تمكنوا من تتبع مصدر الاقتحام. وأدين لونغ بالاحتيال والاستخدام غير المصرح به للكمبيوتر وحيازة سلع مسروقة وبيانات كاذبة.

حمزة بن دلاج.. رعب البنوك

كانت بلا شك واحدة من أشهر القضايا من حيث الجرائم الإلكترونية. هذا الشاب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما. كان مطلوبا لعدة سنوات من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. بتهمة سرقة أكثر من 200 مليون دولار بانتهاك أنظمة الأمن على الإنترنت لـ 217 مصرفا.

لم يكتف بن دلاج بالاحتيال المصرفي، فقد قام بتسويق إصدارات مختلفة من فيروس SpyEye مع مطورين آخرين. سمحوا لمجرمي الإنترنت الآخرين بتنفيذ جرائم على ضحايا آخرين.

وبحسب بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي، حصل مهندس الكمبيوتر الجزائري على حوالي 10 ملايين دولار لكل عملية إجرامية عبر الإنترنت. بينما كان يسافر حول العالم بالدرجة الأولى مع كل الكماليات التي لا يستطيع تحملها سوى أصحاب الملايين.

وجاء القبض على بن دلاج عام 2013، عندما احتجزته الشرطة التايلاندية في المطار.

بعد ذلك، تم تسليم الجزائري إلى الولايات المتحدة وحوكم في أتلانتا حيث حُكم عليه بالسجن 15 عامًا. و3 سنوات تحت المراقبة.

تعثر Sony Pictures

تعرضت شركة Sony Pictures لاقتحام عنيف لخوادمها نتيجة لمجموعة إجرامية تُدعى “حراس لاباز”.

الغريب في الهجوم أنه جاء بعد إطلاق الكوميديا ​​التي أطلقتها الشركة الأمريكية المسماة “The Interview”. والتي أعلنت مقتل كيم جونغ أون.

بعد الإفراج المذكور، أجرت وزارة العدل الأمريكية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات شاملة لتحديد الجاني. كان بارك جين هيوك الكوري الشمالي ، الموظف الذي عمل في حكومة كوريا الشمالية.

باختصار، انتقام واضح في شكل جرائم إلكترونية كانت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على حافة الهاوية. والتي لا يزال يُنظر إليها بعين الريبة.

قضية كيفن ميتنيك

قصة يمكن أن تكون فيلمًا ناجحًا في هوليوود. بطل الرواية هو كيفن ميتنيك. متسلل أمريكي يتمتع بخبرة واسعة وتصدر قائمة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التسعينيات.

كان لدى Mitnick القدرة الفطرية على اختراق أجهزة كمبيوتر الآخرين وجميع أنواع الأنظمة. حيث نفذ أول جريمة إلكترونية له عندما كان عمره 15 عامًا فقط.

الضحية الأولى كانت شركة حافلات لوس أنجلوس، ووفقًا للمتخصصين، حصل ميتنيك على السيطرة الكاملة على شركة باسيفيك بيل.

أخيرًا، في عام 1995، تم سجن الهاكر من قبل السلطات، وبالتالي إنهاء حياته المهنية الإجرامية.

بعد 8 سنوات في السجن، تم الإفراج عن ميتنيك. على الرغم من أنه لا يزال تحت المراقبة المستمرة ويمتلك اليوم شركة لأمن الكمبيوتر. لا يصدق لكنه حقيقي. من جنائي إلى مدير أمن تكنولوجيا المعلومات.

جيمس، ناسا وانتحار مشكوك فيه

إن الحديث عن وكالة ناسا يعني الإشارة إلى واحدة من أكثر المؤسسات أمانًا في العالم.

ومع ذلك، فإن فرضية الأمن لم تكن كذلك، لأن المخترق جوناثان جيمس عرف كيفية الوصول إلى الأنظمة. وانتهاكها للحصول على معلومات حساسة.

روبوتات Ancheta

كان جانسون جيمس أنشيتا استثناءً لمعظم مجرمي الإنترنت. لم يكن هدفهم هو الاحتيال المصرفي أو بيانات البطاقة الحساسة.

بدلاً من ذلك، كان شغف Ancheta الحقيقي هو الروبوتات وسيطرتها على أنظمة الكمبيوتر.

من خلال “botnets”، دخل Ancheta أكثر من 400 ألف جهاز كمبيوتر في عام 2005. ومن هناك قام بتأجير المعدات لشركات أخرى، وتلقى مدفوعات لتثبيت برامج أو برامج إعلانية مختلفة.

بلغت رحلة Ancheta ذروتها في السجن لمدة 57 شهرًا، مما جعله أول متسلل يدخل السجن لاستخدامه الروبوتات.

اليوم الذي فقدت فيه أوكرانيا السلطة

وقع الحادث في عام 2015 عندما اقتحمت مجموعة من المتسللين ثلاث شركات طاقة أوكرانية. نتيجة الانقطاع في شبكة الطاقة، تُرك أكثر من 230 ألف مستخدم بدون كهرباء لأكثر من ست ساعات.

وألقت أوكرانيا باللوم على الحكومة الروسية وخلص المحققون الأمريكيون الخاصون إلى أن الأصل غادر بالفعل الأراضي الروسية.

باختصار، كانت هذه هي المرة الأولى التي اقتحمت فيها الجرائم الإلكترونية شركات الكهرباء ولا يزال المؤلفون مجهولين.

بولسن والهجوم على أربانيت

تحت الاسم المستعار Dark Dante، عرف كيفن بولسن، البالغ 17 عامًا فقط، كيفية الوصول إلى أعماق شبكة ARPANET، شبكة البنتاغون.

ومع ذلك، سرعان ما عثرت الحكومة على صاحب الجريمة، على الرغم من كونه قاصرًا، لم يتمكنوا من توجيه الاتهام إليه.

على الرغم من المراقبة الحكومية، واصل بولسن أنشطته الإجرامية عبر الإنترنت واخترق جهاز كمبيوتر فيدرالي. للوصول إلى الملفات الشخصية للرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس.

استمر بولسن في سرقة ملفات حكومية حساسة إلى أن ألقت السلطات القبض عليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. يعمل بولسن حاليًا كاتبًا للأمن السيبراني في Wired.

قرصنة أنجيلا ميركل

في عام 2019، عانت أنجيلا ميركل من قرصنة المعلومات الشخصية من قبل مجموعة من مجرمي الإنترنت.

حقق مكتب الأمن الفيدرالي الألماني في الهجوم على ميركل وعشرات السياسيين الآخرين في البرلمان. على الرغم من أن هوية الجناة والدوافع الحقيقية للهجوم ما زالت مجهولة.

اثنين من الأرجنتينيين.. اختلاس 12 مليون بيزو وعملات مشفرة

تم التعرف على فرانكو أوغوستو فيندلينج وراميرو راميريز. من قبل مديرية دي دي آي في سان فرناندو بعد عدة أشهر من التحقيق.

واتُهم المحتالان بسرقة 12 مليون بيزو من شركة ملابس رياضية بعد الوصول إلى محافظهما الإلكترونية.

بعد ذلك، استثمر المتسللون المبالغ المسروقة في العملات المشفرة، وفقًا لمصادر قضائية مفصلة.

في المجموع، قاموا بإجراء أكثر من 45 تحويل مصرفي من محفظتين إلكترونيتين من Mercado Pago. إلى حسابات بنكية مختلفة بموجب طريقة التكسير.