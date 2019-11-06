واحد من الألف ضريبة على الأثرياء وإلغاء ضريبة 6 ألاف دينار على المركبات

أجرت لجنة المالية بالبرلمان تعديلات على المادة القانونية الواردة في قانون المالية 2020 والتي تخص فرض ضريبة على الثراء.

وحسب نسخة من التعديلات التي أجرتها لجنة المالية، فإن قيمة الضريبة قد تم تحديدها بنسبة واحد من الألف.

وحسب ماجاء في التعديل، فإن هذه الضريبة تحتسب لكل من يمتلك 10 ملايير سنتيم فما فوق.

وتشمل هذه الضريبة الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية و الأملاك العينية، بالإضافة إلى الأملاك المنقولة، السيارات، الدرجات النارية، اليخوت،طائرات النزهة.

كما تشمل هذه الضريبة أيضا المجوهرات الثمينة التجهيزات المخصصة للتأثيث اللوحات الفنية، خيول السباق و الريوع و التأمينات العمرية.

بالموازاة مع ذلك تم إلغاء ضريبة 6 ألاف دينار التي تم فرضها على المركبات القادمة من الخارج كشرط لدخولها التراب الوطني.