 واحد من كل خمسة رجال يخفى مدخراته عن زوجته

أكدت دراسة بريطانية أجرتها شركة ” Wesleyan Financial Services “، المتخصصة. في المشاورات المالية والتقاعد. أن واحداً من كل خمسة بالغين متزوجين يخفون مدخراتهم عن زوجاتهم لضمان مستقبلهم عند التقاعد، حيث اعترف واحد من كل 5 أزواج بامتلاكهم مدخرات سرية. وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على الأزواج الذين يخفون خططهم عند التقاعد على زوجاتهم أن يصارحونهم بذلك. ليتفادوا حدوث أي مشاكل في المستقبل لإخفائهم هذه الأسرار. وبرغم من ذلك أكد واحد من كل خمسة بالغين متزوجين .أنهم قد يطلقون زوجاتهم إذا كانت لديهم أهداف تقاعد مختلفة.

كما أشار التقرير إلى وجود ما يقرب من نصف بالغين متزوجين لا يناقشون خطط التقاعد مع زوجاتهم، وما يقرب من ثلاثة أرباعهم. لا يعرفون مقدار ما سيحصل عليه أزواجهم عند التقاعد، كما أن العديد من الأزواج غير مستعدين للتقاعد. لذلك يتجنبون التحدث عن الخطط والمعاشات.