“وادو”:”أشكر زطشي وبلماضي وأنا فخور بالعمل في هذا المنتخب الكبير”

آبدى اللاعب الدولي المغربي السابق “عبد السلام وادو” سعادته الكبيرة بالالتحاق بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري.

التقني المغربي تحدث في تصريح للموقع الرسمي للفاف سهرة اليوم الثلاثاء:”أنا حاليا أشغل منصب مدرب في مركز تكوين فريق نانسي المحترف بفرنسا”.

“أود ان أُقدم تشكراتي الخالصة للناخب الوطني جمال بلماضي وكذا رئيس الفاف خير الدين زطشي الذين سمحا لي بالتربص رفقة الطاقم الفني للخضر في إطار تكويني للحصول على شهادة “يويفا برو””.

“أنا سعيد جدا لان الفرصة أتتني للانضمام لهذا المنتخب الجزائري الكبير الذي حقق كأس أمم إفريقيا 2019 عن جدارة واستحقاق”.

“الثقة التي منحني إياها زطشي وبلماضي أثرت في كثيرا