وادو:”متى ستنتهي مهازل الكاف؟!”

عبّر اللاعب الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، عن اعتراضه على قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، واعتبرها بالغريبة.

ومن أبرز القرارات التي انتقدها وادو هي تنظيم نهائي رابطة الأبطال بين الأهلي و الوداد بالمغرب.

وصرح وادو لبرنامج “كورة كل يوم” المبث على قناة الحياة المصرية:”هناك فضائح ومهازل في إفريقيا والكاف”.

كماأضاف وادو:”ولابد من اتخاذ القرارات بدون النظر للمصالح الشخصية”.

كما أوضح وادو في تصريحاته:” حدثت من قبل عدة أزمات بسبب الحكم بكاري جاساما، بسبب تحكيمه لمباراة الجزائر ضد الكاميرون، والرجاء ومازيمبي”.

وختم عبد السلام وادو تصريحاته متسائلا ومتعجبا:”متى ستنتهي تلك المهازل من الكاف”.