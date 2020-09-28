وادو حاضر في تربص الخضر والفاف تتخلى عن الطائرة الخاصة

تحصلت النهار على معلومات تخص تفاصيل تربص المنتخب الوطني بالنمسا خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي ستتخلله مبارتين وديتين أمام كل من نيجيريا والمكسيك.

هذا وسيلتحق لاعبي المنتخب الوطني تباعا بمقر تربص الخضر بالنمسا، قبل التوجه إلى هولندا لمواجهة المنتخب المكسيكي في رحلة عادية بعدما فضلت الفاف عدم تخصيص طائرة خاصة.

هذا وكانت السفارة الهولندية قد طالبت بتقليص أفراد بعثة المنتخب الجزائري إلى اراضيها في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا.

كما سيشارك الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو في تجمع المنتخب الوطني كمتربص في الطاقم الفني للخضر.