وادو يترحم على فقيد كرة القدم الجزائرية

ونشر عبد السلام وادو، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أبدى من خلالها تأثره بفقدان أحد معالم كرة القدم الجزائرية.

واستذكر الدولي المغربي السابق، بعض محطات الرياضية للفقيد سعيد عمارة، اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني.

وأرفق عبد السلام وادو، تغريدته هذه، بصورة لفقيد كرة القدم الجزائرية سعيد عمارة.

Un monument du football algérien n'est plus. Ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et des Girondins de Bordeaux,ancien sélectionneur national et ancien président de la FAF, Said Amara nous a quitté ce dimanche. Reposez en paix Monsieur !

— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) August 2, 2020