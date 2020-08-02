وادو يترحم على فقيد كرة القدم الجزائرية

وجّه الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، عبارات التعازي والتضامن، إثر وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة.

ونشر عبد السلام وادو، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أبدى من خلالها تأثره بفقدان أحد معالم كرة القدم الجزائرية.

واستذكر الدولي المغربي السابق، بعض محطات الرياضية للفقيد سعيد عمارة، اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني.

وأرفق عبد السلام وادو، تغريدته هذه، بصورة لفقيد كرة القدم الجزائرية سعيد عمارة.