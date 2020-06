وادو يدعم الفاف ويهنئ بوقرة

وكتب عبد السلام وادو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “هنيئا للفاف على التعيين الجديد، لمجيد بوقرة، على رأس المنتخب الوطني المحلي”.

وأضاف النجم المغربي السابق: “الجزائر تعتمد على كفاءاتها الجزائرية، وهو خبر جيد لكرة القدم الجزائرية والإفريقية”.

وفي الأخير عبّر الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، عن مساندته مجيد بوقرة، متمنيا له حظا موفقا.

يذكر أن عبد السلام وادو التحق بالطاقم الفني للناخب الوطني جمال بلماضي، شهر مارس الماضي، قصد استكمال تربصه للحصول على شهادة “يويفا برو”.

Bravo à la FAF pour cette nouvelle nomination de Madjid Bougherra à la tête de l'équipe nationale A' (locaux). L'Algérie mise sur ses cadres Algériens. Une très bonne nouvelle pour le football Algérien et africain. All the Best Madjid 🇩🇿 pic.twitter.com/I7B3DznNKk

— Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) June 22, 2020